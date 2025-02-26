مكتب إعلام الأسرى: نتوقع الإفراج الليلة عن نحو 594 أسيرا من غزة

قال مكتب إعلام الأسرى، إنه من المتوقع أن يتم الإفراج الليلة عما يتراوح بين 590 و594 أسيرًا من قطاع غزة.

وأضاف المكتب في تحديث أصدره مساء الأربعاء، أن هناك استعدادات جارية لاستقبال الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة لجثامين المحتجزين الإسرائيليين، وما يقابلهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن التبادل سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.

وأضاف: «الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك، ونحن ملتزمون معهم، وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به».