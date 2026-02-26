وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "تم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوجا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلجورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.