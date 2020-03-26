نتياهو وجانتس يستأنفان المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو محادثات هاتفية الليلة الماضية مع رئيس الوزراء المكلف بيني جانتس، وهو ما وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه يأتي في إطار السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجانبين أعطيا توجيهات لفريقيهما التفاوضيين لعقد لقاء اليوم الخميس للدفع لتشكيل حكومة وحدة.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن ممثلين عن الجانبين كانا بالفعل يجرون مفاوضات بصورة سرية، إلا أن هذه المحادثات ستصبح رسمية بصورة أكبر.

وقال حزبا "ليكود"، بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض"، بزعامة جانتس، إن هذا التطور يأتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، واستجابة لدعوات الرئيس رؤوفين ريفلين من أجل الوحدة بين الطرفين.