بلجيكا تسجل 42 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

قال مركز إدارة الأزمات الداخلية التابع لوزارة الصحة البلجيكية إن عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 42 حالة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد الى 220 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 6235 شخص بعد أن جرى تسجيل ما يقرب من 1300 حالة " وبالتحديد 1298 حالة" خلال الساعات الاربع والعشرين الأخيرة، ومعظمهم في شمال البلاد.. حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وهذا يعني أن هناك حالة إصابة تقريبا كل دقيقة وحالة وفاة تقريبا كل نصف ساعة، ودائما ما يذكر مركز إدارة الأزمات البلجيكي أن هذه الأرقام ربما تكون أقل من الواقع نظرا للتأخر في الإبلاغ عن الحالات الجديدة، سواء للوفاة أو الإصابة بالوباء.

وأودى وباء كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 21873 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين، وثبتت رسميا 481300 إصابة في 182 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.