سينما زاوية تواصل مبادرتها للمشاهدة من المنزل بفيلم وثائقي عن الشاعر محمد حمزة

أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع «فيسبوك»، عن إتاحة الفيلم الوثائقي "جاي الزمان"، إخراج دينا حمزة، للمشاهدة مجانًا حتى يوم 1 أبريل عبر موقع ڤيميو، ليكون الفيلم الرابع التي تشاركه سينما زاوية مع جمهورها لتشجيع ومساندة المواطنين في فترة العزل الاجتماعي.

وكانت سينما زاوية أعلنت عن إتاحة ثلاثة أفلام وثائقية للجمهور، هي "ظلال" إخراج ماريان خوري، ومصطفى حسناوي، والذي يتاح عرضه مجانًا حتى 30 مارس الجاري، وكانت أعلنت قبله عن فيلمين انتهى عرضهما 24 مارس الجاري هما، الفيلم الوثائقي "ميل يا غزيل" للمخرجة إليان الراهب، وفيلم "يا عمري" للمخرج هادي زكّاك.

وكانت سينما زاوية أعلنت تعليق نشاطها إلى أجل غير مسمى، إلا أنها في الوقت نفسه رفعت شعار جديد هو "اتفرج وخليك في البيت"، حيث أعلنت عن عروض يمكن للجمهور أن يشاهدها أونلاين من المنزل.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع «فيسبوك»: "عارفين إن القعدة في البيت حاليًا هي الخيار الصح ولكن برضو عارفين إن أكيد ممكن تحسوا بالملل وعلشان كده في الفترة اللي جاية هنشارك معاكم أفلام متاحة مجانًا للمشاهدة أون لاين".

يذكر أن فيلم "جاي الزمان" تدور أحداثه حول شعور المخرجة دينا حمزة، بالوحدة بعد رحيل والدها الشاعر محمد حمزة الذي رحل عام 2010، لدرجة مطاردتها بكوابيس الانتحار، قبل أن تتغلب عليها لتعيش وتبحث في المنزل على مخرج من الوحدة، فتتوقف عند الراديو وهو الشىء المهم الذي تركه لها والدها في المنزل ليكون "الونس" بالنسبة لها، حيث تستمع في محطة الأغاني لأغانيه التي كتبها منذ الستينات لكبار المطربين عبد الحليم حافظ، وشادية، ووردة، وغيرهم من الفنانين حتى رحيله.

الفيلم تبحث فيه المخرجة دينا حمزة عن الأب والشاعر محمد حمزة، تبحث عنه مع الأماكن مع الأشخاص مع الزمن.