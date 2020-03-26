إيران تفرض المزيد من القيود للسيطرة على انتشار كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، فرض المزيد من القيود على التنقل والسفر، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري، أنه في إطار التدابير الجديدة "سيمكن دخول المدن لسكانها والمقيمين فيها فقط".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في مؤتمر صحفي اليوم: "لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن، ولا يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل".

وأكد ضرورة تعاون الجميع للوقاية من المزيد من انتشار الفيروس في البلاد.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، دعا أمس جميع المواطنين الذي يتواجدون في محافظات أخرى إلى العودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن لأنه سيتم منع السفر بين المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2077، والإصابات إلى 27 ألفا و17 حالة.