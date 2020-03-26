فرنسا تخفض النقل العام واقتراب مطار باريس أورلي من الإغلاق

خفضت فرنسا طاقة النقل العام بشكل حاد اليوم الخميس، وهو اليوم العاشر من الإغلاق في البلاد بسبب تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية "SNCF" أن 40 قطارا عالي السرعة فقط سوف تعمل على مستوى الدولة، وهو عدد يمثل 7% من الخدمة المعتادة التي تم تقليصها بشكل حاد بالفعل في الأيام الماضية.

وقالت الشركة إن عدد الركاب في كل قطار سيكون محدودا أيضا لضمان تنفيذ المسافات الموصى بها بين الأشخاص.

وتم تشغيل مترو باريس بجدول مخفض أيضا وصل إلى 30% فقط من الخدمة المعتادة في معظم الخطوط، مع الغلق المبكر في الساعة العاشرة مساء (2100 بتوقيت جرينتش).

أعلنت شركة مطارات باريس أن المطار الأصغر بين مطاري باريس الرئيسيين، وهو أورلي، سوف يغلق اعتبارا من الساعة 1130 مساء يوم الثلاثاء.

وخفضت شركات الطيران جداولها بشكل كبير، وحظرت فرنسا - مثل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي - دخول معظم المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا مقيمين بشكل قانوني بالفعل.