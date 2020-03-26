الكنيست الإسرائيلي ينتخب جانتس رئيسا له

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انتخب الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، رئيسا له.
وصوت 74 عضوا بالكنيست لصالح جانتس فيما صوت ضده 18 عضوا، وتغيب 28 عضوا، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".