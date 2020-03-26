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الكنيست الإسرائيلي ينتخب جانتس رئيسا له

بيني جانتس
بيني جانتس
د ب أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 8:01 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 8:01 م

انتخب الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض، رئيسا له.

وصوت 74 عضوا بالكنيست لصالح جانتس فيما صوت ضده 18 عضوا، وتغيب 28 عضوا، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

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