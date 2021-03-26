وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفرنسا يبحثان سبل التعاون المشترك في مجالي الصحة والمناخ

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ أوي يونغ، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، مساء اليوم الجمعة، تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستجابة لفيروس كورونا، والتعامل مع تغير المناخ، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.



وأشاد الوزيران خلال مكالمتهما الهاتفية بمواصلة التبادلات رفيعة المستوى بين البلدين في العام الماضي رغم جائحة كورونا، واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الصحة.



وطلب الوزير جونغ، أن يحضر كبار المسؤولين الفرنسيين قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030، والتي ستُعقد افتراضيًّا بكوريا الجنوبية في شهر مايو المقبل.



كما طلب جونغ من فرنسا إيلاء الاهتمام وإظهار التعاون بشكل مستمر، بصفتها من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، بينما أعرب لودريان عن دعمه لتلك الجهود المبذولة من الحكومة الكورية الجنوبية.