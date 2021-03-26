جازبروم الروسية: مشروع «السيل الشمالي -2» سيكتمل هذا العام

قال فيكتور زوبكوف رئيس مجلس إدارة شركة "جازبروم" الروسية، إن مشروع "السيل الشمالي -2" سيكتمل هذا العام، ويهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ تبلغ من 90% - 92%".



وأضاف فيكتور- حسبما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن "السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا ، مضيفا أنه تم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.



وفي سياق متصل، قال فيكتور زوبكوف، إنه لن تتم إعادة النظر في عقود ترانزيت (نقل) الغاز مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا سارية المفعول من الناحية القانونية، مشددا على أن الأولوية بالنسبة لشركة "جازبروم" هي إكمال مشروع "السيل الشمالي-2".



ووقعت موسكو وكييف في نهاية ديسمبر 2019، حزمة من الاتفاقات بشأن استمرار نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث تم إبرام عقد مدته 5 سنوات، وبموجب العقد تضمن "جازبروم" الروسية ضخ 65 مليار متر مكعب في 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية.