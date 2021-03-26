 الكويت: استمرار الهجمات الحوثية على السعودية يؤكد الإصرار على مواصلة الحرب ويقوض استقرار المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: استمرار الهجمات الحوثية على السعودية يؤكد الإصرار على مواصلة الحرب ويقوض استقرار المنطقة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:59 م
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة.

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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