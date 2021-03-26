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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألف و699 طلب تصالح بقيمة 526 مليون

جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:50 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:50 م

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 117 ألفا و699 طلب تصالح، بقيمة 525 مليون و965 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، أو ب 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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