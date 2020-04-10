مركز غاماليا الروسي: فيروس كورونا نادرا ما يصيب الإنسان بعد تلقي جرعتين من اللقاح

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية الروسي، ألكسندر غينسبورغ، إن الإنسان لا يمكن أن يعتبر نفسه محميا من فيروس كورونا المستجد إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقيه جرعتين من لقاح "سبوتنيك - V".

وأضاف غينسبورغ - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "لا يمكن أن يصاب الإنسان بـ(كوفيد-19) بعد تلقيه جرعتين من اللقاح إلا نادرا"، لافتا إلى تسجيل روسيا حالات فريدة لإصابة المواطنين بالفيروس بعد تلقي جرعة أولى من اللقاح، أما حالات إصابتهم بكورونا بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح فتعتبر نادرة جدا.

وأشار إلى أن الإنسان لا يمكنه اعتبار نفسه محميا تماما في وجه فيروس كورونا إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقي جرعة ثانية من لقاح "سبوتنيك – V".

ودعا غينسبورغ المواطنين في روسيا إلى مواصلة ارتداء الكمامات الواقية والتقيد بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين حتى بعد مرور 3 أسابيع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.