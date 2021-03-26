طبيب المنتخب: إصابة حمدي فتحي بشرخ في الذراع

كشف محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، طبيعة الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي، متوسط ميدان الأهلي، خلال مشاركته مع الفراعنة أمام كينيا أمس، الخميس، في المباراة التي انتهب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وتأهل على إثرها المنتخب الوطني لنهائيات البطولة.

وأوضح أبو العلا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن فتحي أصيب بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة " وذلك وفقا لما أثبتته الأشعة التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، فور عودة البعثة من نيروبي.

ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فجر اليوم الجمعة بعدما تعادل أبناء النيل مع كينيا 1-1، حيث حسموا تأهلمهم رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022.