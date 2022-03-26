أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات عن مساحة 51 فدانا داخل حدود جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، وكذا إزالة مخالفة البناء الواقعة على قطعة أرض بإحدى القرى السياحية الواقعة ضمن حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.



وأكد الجزار مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة؛ تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.



وتمثلت التعديات بمدينة الفشن الجديدة في إقامة نشاط زراعي + غرفة بالبلوك دون سند قانوني، كما تمثلت مخالفة البناء بإحدى القرى السياحية بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في إقامة مبنى دون ترخيص.



وفي سياق متصل، واصل مسئولو الإدارات المختصة بأجهزة مدن (6 أكتوبر – بدر - العاشر من رمضان – السادات) بالتعاون مع الشرطة، شن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ورفع عدادات المرافق.



وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضي والأسواق التجارية.



وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات استهدفت منطقة الحصري "سنتر الأمريكية "، والحي الأول "سنتر الأمل" والحي الثاني وطريق الواحات ومنطقة غرب سوميد والحى السابع، وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع الإشغالات بتلك المناطق وضبط مركبات "تروسيكل" ومعدات مستخدمة في الأنشطة المخالفة.



كما أشار النجار إلى إلى شن حملة أخرى بالقطاع الشمالي، أسفرت عن رفع إشغالات منطقة الشباب ٧٠ مترا وسنتر الوجيه وشارع جمال عبد الناصر و١٦٤ عمارة تعاونيات، وإيداعها بمخازن الجهاز، مؤكداً استمرار الحملات لرفع المخالفات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى.



وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، شن حملة تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وقطع مرافق عن الوحدات السكنية التي غيرت النشاط من سكني إلي تجاري بالمجاورة الثالثة بالحي الثالث.



ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 23 عداد كهرباء و18 عداد مياه ومعدات، بجانب تنفيذ 50 قرار غلق وتشميع و50 قرار إزالة لمخالفات متعددة.



ومن جانبه، كلف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات اليومية للتصدي لأي مخالفة أو تعدي، مشيرا إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الأحياء السكنية، أزالت عددا من شكاوى المواطنين بسنتر المجاورة ٣٨ ورفع الإشغالات والتعديات أمام المحال المخالفة للنشاط بالحي الخامس، كما أزالت ٩ حظائر طيور واستحواذات عشوائية بالمجاورة ٦٣ بالحي الثامن.



وأضاف أن الحملة أسفرت أيضا عن إزالة حالة تعدٍ واستحواذ على مكان انتظار عام للمواطنين بالحي 15، واستحواذ زراعات عشوائية على مسطح أخضر عام أمام عمارات الحي الـ15 ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.



وبدوره، وجه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بغلق وتشميع الوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص بمختلف أنحاء المدينة، حيث نفذت حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة قرارات غلق وتشميع ورفع عداد كهرباء 8 بدرومات بالمناطق السكنية 10 و12 لاستخدامها بأنشطة مخالفة.