مسئول غربي: مقتل 7 جنرالات روس في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجنرال الروسي ياكوف ريزانتسيف قتل في قصف بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

وقال مسئول غربي إن ريزانتسيف، قائد جيش السلاح المشترك الـ49، سابع جنرال روسي يقتل في أوكرانيا. وكان يحمل رتبة ليفتينانت جنرال، وهي أعلى رتبة يقتل حاملها في أوكرانيا، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

ويُعتقد أن المعنويات المتدنية بين القوات الروسية أجبرت كبار الضباط على الاقتراب من خط المواجهة.

وفي محادثة اعترضها الجيش الأوكراني، اشتكى جندي روسي من أن ريزانتسيف ادعى أن الحرب ستنتهي في غضون ساعات، بعد أربعة أيام فقط من بدئها.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أمس الجمعة، أن ريزانتسيف قتل في قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، التي تستخدمها روسيا كمركز قيادة وتعرضت لهجوم من قبل الجيش الأوكراني عدة مرات.

وبحسب "بي بي سي" قُتل مسئول روسي آخر، وهو أندريه موردفيشيف، في غارة أوكرانية على نفس القاعدة.

وكانت خيرسون أول مدينة أوكرانية تحتلها القوات الروسية، رغم ورود أنباء عن حدوث احتجاجات يومية هناك ضد الهجوم الروسي.

وعلى الرغم من أن روسيا أكدت مقتل جنرال واحد فقط، يقول مسئولون أوكرانيون وغربيون إن ما يصل إلى سبعة قتلوا في القتال منذ بدء الحرب.

لكن وفاة الميجور جنرال، ماجوميد توشايف، من الحرس الوطني الشيشاني كانت مثيرة للجدل.

فمن غير المعتاد أن يكون مثل هؤلاء الضباط الروس على مقربة شديدة من ساحة المعركة. ويعتقد مسئولون غربيون أنهم اضطروا للتحرك نحو الخطوط الأمامية للتعامل مع المعنويات المنخفضة بين القوات الروسية.