مصادر سودانية: المبعوث الأممى للسودان فولكر بيرتس يزور القاهرة خلال أيام



كشفت مصادر دبلوماسية سودانية رفيعة المستوى، اليوم، عن زيارة مرتقبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، إلى القاهرة، الأربعاء المقبل، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«الشروق» أن فولكر سيلتقى وزير الخارجية سامح شكرى وعددا من المسئولين المصريين لبحث تطورات الأوضاع فى السودان.

وأشارت المصادر إلى أن فولكر سوف يُطلع وزير الخارجية والمسئولين المصريين، على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى إطار مبادرة البعثة الأممية لحلحلة الوضع الداخلى المتعثر فى السودان، والتى انطلقت مطلع العام الحالى، لاسيما عقب دخول الاتحاد الإفريقى على خط الأزمة.

وكان فولكر قد أعلن فى مؤتمر صحفى مطلع مارس الحالى عن شراكة وتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى مع مبعوث الاتحاد، محمد حسد ولد لباد، لدعم الفرقاء السودانيين فى إيجاد مخرج من الأزمة الراهنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه السودان مشاورات مكثفة لإنجاح مبادرة الحوار الوطنى بهدف إعادة الاتزان السياسى والاقتصادى للدولة، بعد أن تعثرت المبادرة الأممية فى وضع رؤية محددة لحل الأزمة فى البلاد عقب قرارات 25 أكتوبر الماضى.

وكان فولكر قد صرح لـ«الشروق» خلال حوار خاص مطلع الشهر الحالى، بأن إطلاق تلك المشاورات الداخلية يُعد خطوة جيدة تساعد على الحل، وأن البعثة على علم بتلك الجهود وترحب بها وتنسق معها أيضا، معتبرا أن هذه الخطوات تُسهم فى خلق مناخ جيد لإعادة بناء الثقة يسمح بفرص أكثر للحوار.

ومنذ 25 أكتوبر الماضى، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات تضمنت فرض حالة الطوارئ وحل مجلسى السيادة والوزراء الانتقاليين، حيث يطالب المحتجون بعودة الحكومة المدنية، فيما يؤكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص القوات المسلحة السودانية على تسليم أمانة السلطة فى ظل حدوث «وفاق لا يقصى أحدا ويؤمن استقرار الوطن».