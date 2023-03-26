أوكرانيا تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لبحث خطط بوتين النووية

وجهت أوكرانيا، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواجهة هذه الخطوة.



وأعلن بوتين قرار نشر الأسلحة في بيلاروسيا أمس السبت، قائلا إن ذلك لا يخالف الوعود بعدم نشر الأسلحة النووية وإن روسيا لن تدع مينسك تسيطر على تلك الأسلحة، بحسب وكالة رويترز.



ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية القرار، في بيان، بأنه "خطوة استفزازية أخرى" من جانب موسكو تقوض "نظام الأمن الدولي برمته".



وقالت الوزارة في البيان "تؤكد روسيا مجددا عجزها المستمر عن أن تكون ممتلكة لأسلحة نووية كوسيلة ردع ووقاية من الحرب وليس كأداة للتهديدات والترهيب".



وطالبت الوزارة مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة هذا الأمر، كما دعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي إلى تحذير روسيا البيضاء من "عواقب بعيدة المدى" إذا قبلت نشر الأسلحة الروسية على أراضيها.



وقال بوتين في تصريحات يوم السبت إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو طلب نشر الأسلحة في بلاده. ولم تعلق مينسك بعد على إعلان بوتين.



ولم يقاتل جيش بيلاروسيا رسميا في أوكرانيا لكن مينسك سمحت لموسكو باستخدام أراضيها لإرسال قوات إلى أوكرانيا العام الماضي. وتشترك الدولتان في علاقات عسكرية وثيقة.



وأضاف البيان "تدعو أوكرانيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى إبلاغ نظام بوتين الإجرامي بالرفض القاطع لاستفزازاته النووية واتخاذ إجراءات حاسمة لردع أي استخدام للأسلحة النووية من جانب الدولة المعتدية ومنع ذلك".