السنيورة وسلام يطالبان ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بأقرب فرصة لمعالجة الأمور الراهنة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ورئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا هذا المساء، تم خلاله بحث آخر المستجدات في البلاد.



وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن اللقاء تناول "توتر الأجواء الطائفية في هذه اللحظة الوطنية المصيرية والخطيرة" التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني على مختلف المستويات.



وطالب السنيورة وسلام رئيس الحكومة بمتابعة تصريف الأعمال الحكومية، ودعوة مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة لاتخاذ القرار المناسب في موضوع التوقيت ومعالجة الأمور بما يراه مناسبا، انطلاقا من مداولات مجلس الوزراء.