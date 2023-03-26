بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الكتيبة 101"، باستعداد الضابط "نور" مع أفراد كتيبته لتنفيذ هجوم على أحد أوكار التكفيريين.

كما شهدت استشهاد سالم نجل الشيخ موسى، أحد مشايخ قبائل سيناء، والذي كان يساعد الأجهزة الأمنية والمخابرات، حيث كان يتواجد بصحبة أفراد الكتيبة أثناء مداهمتهم لأحد أنفاق التكفيريين، وتمكن وقتها أحدهم من الهروب فانطلق سالم ليطارده وينفجر بهما المكان.

وشيعت جنازته وسط تواجد أمني ومساندة من ضباط الجيش، لما قدمه من تعاون معهم، كما شهدت الحلقة تدمير أحد الأنفاق التي يتخفى بها التكفيريين وإلقاء القبض على أحد قياداتهم ويدعى "أبو عمار".

مسلسل "الكتيبة 101" من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.