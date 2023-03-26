 جون كيربي: واشنطن لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا - بوابة الشروق
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جون كيربي: واشنطن لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 8:08 م
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده لا تنوي تقليص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات المتكررة على قواعدها هناك.

وأضاف كيربي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إن مهمة القوات الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تتغير، مبينا في الوقت ذاته أن هناك أقل من 1000 عسكري في سوريا يشاركون في هذه المهمة.

واستبعد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إمكانية القيام بعمل أمريكي إضافي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رأى أنه ممكن ذلك لحماية الجيش وقواعد الأمريكية.

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