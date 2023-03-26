جهاز شئون البيئة بطنطا يحتفل بساعة الأرض للتوعية بقضايا المناخ

شاركت الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا فى طنطا، فى الاحتفال بيوم ساعة الأرض، تحت شعار "حان الوقت للطبيعة"، وذلك بإطفاء الأنور عن مبنى جهاز شئون البيئة بطنطا لمدة ساعة، وتحت إشراف المهندس محمد عبدالله قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بطنطا.

وقال عبد الله إن المشاركة تأتى في إطار احتفالات وزارة البيئة بالحدث العالمي ساعة الأرض، وبناءا على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، وذلك من أجل إنقاذ الكوكب حيث تجتمع دول العالم في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت الأخير من شهر مارس في كل عام، على إطفاء الأنوار في ساعة الأرض 2023.

وأضاف أن إطفاء الأنوار يستمر لمدة 60 دقيقة، في تحرك عالمي من أجل التضامن مع قضايا البيئة، وزيادة الوعي العالمي بقضايا المناخ.