وزير الخارجية الصيني يلتقي وفدا أمريكيا في بكين

عقد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، تشين جانج، يوم السبت اجتماعا مع وفد أمريكي يتألف من ممثلين من المجموعات الصديقة ودائرة الأعمال في بكين.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن تشين رحب بالوفد قائلا إن موقف الصين بشأن تطوير علاقات صحية ومستقرة وبناءة بين الصين والولايات المتحدة لا يزال دون تغيير.

وقال إن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام البلدين لبعضهما البعض، وفي تعايش سلمي، ومتعاونتان من أجل تحقيق منفعة متبادلة بين البلدين.

وفي إشارة إلى أن العلاقات الثنائية السليمة تتطلب جهودا من كلا الجانبين، حث تشين الجانب الأمريكي على التخلي عن عقلية المكسب والخسارة، والتوقف عن احتواء وقمع الصين من خلال وسائل غير عادلة، والعمل مع الصين لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة.

وقال تشين إنه مرحب بتوسيع الشركات الأمريكية لاستثماراتها في الصين، وستواصل الصين تحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية.

ومن جانبهم ، قال أعضاء الوفد الأمريكي، خلال الزيارة ، إنهم شعروا بشكل عميق بنشاط وحيوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، وتوقعات الشعب الصيني لتنمية العلاقات الثنائية.

وأعربوا عن دعمهم لتطور واستقرار العلاقات بشكل سليم، والتزامهم بمنع البلدين من الوقوع في حلقة مفرغة من العزلة أو الصراعات.

وقالوا أيضا إنهم يرحبون بمزيد من الاتصالات وجها لوجه، ويتطلعون إلى زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وتعزيز العلاقات المتبادلة بين مختلف القطاعات، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي.