بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي الأمريكية بعد العواصف

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية ميسيسيبي، وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية لاستكمال جهود التعافي في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة التي اجتاحت الولاية في 24 و25 مارس الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا الإعلان يجعل التمويل الفيدرالي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات كارول وهامفريس ومونرو وشاركي.

ويمكن أن تشمل المساعدات منحا للسكن المؤقت وعمليات إصلاح المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها إلى جانب برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي.

وأعلن البيان عن استمرار تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، وأنه قد يتم تعيين المزيد من المقاطعات وأشكال إضافية من المساعدات بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.

وتم إصدار تحذير بشأن حدوث المزيد من العواصف أمس السبت.