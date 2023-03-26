يشارك الفنان الشاب نور النبوي في بطولة مسلسل الأجهر الذي ينافس في السباق الرمضاني لهذا العام، وخلال أحداث الحلقة الرابعة، يتعرض نور النبوي لموقف مؤثر يجمعه بشقيقه هاشم الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى أبوسريع، إذ يفاجأ نور بشقيقه هاشم واقفا أمام باب البيت ويلح على الدخول، بينما يرفض نور استضافة شقيقه هاشم في البيت نظرا لسوء سلوكه.

ولكن في الوقت نفسه فنور النبوي يشعر بالذنب تجاه شقيقه ما يضطره إلى البكاء بسبب صعوبة الموقف، ومع ذلك يرفض نور فتح باب البيت ولكنه يضطر إلى الخضوع لرغبة شقيقه بعد تدخل شقيقتهم جميلة التي تؤدي دورها الفنانة ناهد السباعي ومحاولتها تهدئة الأمر بين الشقيقين.

يبدو من سياق الأحداث في الحلقات الأولى من المسلسل، أن نور النبوي يؤدي دور الشاب المكافح عماد الذي تجمعه بشقيقته جميلة (ناهد السباعي) علاقة أخوية قوية، وهو عكس ما يحدث مع شقيقه هاشم (مصطفى أبو سريع) المستهتر، وبينما يعيش هؤلاء الأخوة معا، يحاول شقيقهم يوسف الذي يؤدي دوره النجم عمرو سعد البحث عنهم والوصول لهم.

تدور أحداث مسلسل الأجهر حول يوسف الذي تم اتهامه ظلما وهو مراهق بقتل والدته، وتم إيداعه الإصلاحية التي هرب منها، وخلال هروبه يخوض رحلة طويلة بحثا عن أشقائه وهو ما يكشف له الكثير من الأسرار الغامضة عن ماضية.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم سيد رجب، درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، ويعرض المسلسل على منصة شاهد، وقنوات MBC.