وزارة الدفاع البريطانية: من المرجح إرسال إيران مزيد من الطائرات المسيرة لروسيا



قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إنه بعد توقف أسبوعين، نشرت روسيا ما لا يقل عن "71 طائرة كاميكازي مسيرة إيرانية" ضد أهداف أوكرانية، مما يشير إلى أن موسكو تلقت طائرات مسيرة جديدة من إيران لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال مسؤولون بريطانيون في التحديث اليومي للاستخبارات العسكرية إن إطلاق النار يشير إلى أنه من المرجح أن تكون روسيا "قد بدأت في تلقى إمدادات بأعداد صغيرة من طائرات شاهد المسيرة".

ويعتقد أن هناك موقعين لإطلاق الطائرات المسيرة: من منطقة بريانسك في شمال شرق أوكرانيا ومن منطقة كراسنودار في الشرق.

وقالت الوزارة "هذا يسمح لروسيا بالمرونة في استهداف قطاع كبير من أوكرانيا وخفض وقت التحليق للوصول لأهداف في شمال أوكرانيا" ، مضيفة " من المرجح أيضا أن تكون محاولة أخرى لارهاق الدفاعات الجوية الأوكرانية".

من ناحية أخرى، وصف معهد دراسة الحرب الأمريكي إعلان الكرملين عن خططه لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس بأنه غير ذي صلة بخطر التصعيد إلى حرب نووية.

وأضاف" بوتين يحاول استغلال مخاوف الغرب من التصعيد النووي من خلال نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس".