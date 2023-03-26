 محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الزراعة في الزقازيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الشرقية يتابع أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب بشارع الزراعة في الزقازيق

فاطمة علي
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 12:56 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 12:56 م

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب قطر 6 بوصات في شارع الزراعة بمدينة الزقازيق، المغذي لمنطقتي التجنيد والحميات.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأحد، أنه اطمأن على سير انتظام أعمال الإصلاح، والتأكد من سحب مياه الشرب المتراكمة بالشارع والتي تسببت في إيقاف حركة السيارات.

ووجه محافظ الشرقية، رضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للدفع بمعداتها والبدء فورًا في أعمال الإصلاح والانتهاء منه في أسرع وقت وعودة المياه للمنازل مع الالتزام برد الشيء لأصله، وتمهيد الشارع أمام حركة السيارات والمواطنين.


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