جهاد سعد يرفع السلاح على أمير صلاح الدين في الحلقة 4 من ستهم

شهدت الحلقة الـ4 من مسلسل "ستهم"، صراعا جديدا بين رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، وبركات الشخصية التي يقدمها "أمير صلاح الدين"، بسبب ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا".

وكانت بداية الصراع بذهاب بركات، للاطمئنان على ستهم" روجينا"، بعدما ضربها شقيقها رماح بالعصا وأفقدها الوعي، وسبب لها ارتجاجا بالمخ، وتم نقلها للعيادة الطبية التي توجد بالقرية التي تعيش فيها، وذهب إليها بركات "أمير صلاح الدين"، لكي يطمئن عليها بحكم كونها كانت زوجة صديقة عامر "إياد نصار"، والذي قُتل في الحلقات الأولى، ولكن يحدث مشاجرة بينه وبين رماح، بسبب ستهم "روجينا"، ومطالبة بركات من رماح إعطائه ميراثها وعدم التعرض لها، ولكن رماح يرفع عليه السلاح، ويريد قتله، لولا تدخل شقيقة جبر "محمد عبد الحافظ"، وتهدئة الموقف، واعتذار رماح لبركات، عن تعصبه ورفع السلاح عليه.

وسادت حالة من التعاطف بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تجاه الظلم الذي تتعرض له ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا خلال السياق الدرامي للمسلسل، خاصة بعدما تعرضت للضرب والتعدي من قبل شقيقها رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، ورفضه إعطائها ميراثها من والدها.

وثارت ردود فعل واسعة وحالة من الجدل بمواقع التواصل، حول رفض توريث المرأة في الصعيد، مطالبين بإعطاء المرأة حقها في ميراث والدها وأنه حق شرعي، وليس من حق أي شخص رفض توريثها، فضلا عن وجود حالة كبيرة من التعاطف مع ستهم بسبب ما تتعرض له من ظلم شقيقها.

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.