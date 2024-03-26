 عائلة نافالني وأصدقاؤه يحيون ذكراه بعد 40 يوما من وفاته - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مارس 2024 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عائلة نافالني وأصدقاؤه يحيون ذكراه بعد 40 يوما من وفاته

موسكو-(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 9:44 م

أحيت عائلة وأصدقاء السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، الذي توفي أثناء احتجازه في سجن روسي، ذكراه بعد 40 يوما من وفاته.

وزار والداه ووالدة زوجته قبر نافالني في مقبرة بوريسوفسكوي في موسكو وفقا للتقاليد الأرثوذكسية.

وأعربت ليودميلا نافالنايا والدة نافالني عن شكرها لمن حضر إلى المقبرة لدعمهم لها خلال حزنها، ومع ذلك تذكرت الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا بالقرب من موسكو وأودى بحياة 139 شخصا.

وقالت: "أليكسي كان سيعرب عن تعاطفه مع كل القتلى، فليرقدوا في سلام، ولكل المصابين الشفاء العاجل"، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وكانت جنازة نافالني التي أقيمت في أول مارس قد تحولت إلى مظاهرة أعرب خلالها آلاف الأشخاص عن تعاطفهم مع نافالني ومعارضتهم للكرملين

وأعربت زوجة نافالني، يوليا نافالنايا عن رغبتها في مواصلة عمل زوجها السياسي من المنفى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك