محكمة روسية تمدد الحبس الاحتياطي لصحفي أمريكي

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مددت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، فترة الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأعلنت محكمة مدينة موسكو، عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، أن المواطن الأمريكي، الذي تلاحقه السلطات الروسية بتهمة التجسس المزعوم، سيبقى خلف القضبان حتى 30 يونيو المقبل.

وأظهرت صور ومقطع فيديو الصحفي الذي جرى اعتقاله قبل عام. وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنا مؤخرا عن استعداده لمبادلة جيرشكوفيتش بالروس المسجونين في الغرب.

وتعقد جلسات استماع مغلقة للصحفي في موسكو نظرا لأن مضمون إجراءات المحاكمة مصنف بأنه سري.

وجرى اعتقال جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا، في نهاية مارس 2023 بينما كان في رحلة صحفية في مدينة يكاترينبرج الروسية في جبال الأورال.

ويتهم الادعاء جيرشكوفيتش بجمع أسرار الدولة حول أنشطة شركة دفاع روسية، بناء على تعليمات من "الأمريكيين".