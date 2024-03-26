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مارتن جريفيث يتنحى في يونيو لأسباب صحية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:59 ص

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مارتن جريفيث سيستقيل من منصبه في نهاية يونيو لأسباب صحية.

وقال نائب المتحدث باسم جوتيريش، فرحان حق، في بيان إن جريفيث /72 عاما/ دعا خلال فترة ولايته التي بدأت في يوليو 2021 "بلا كلل إلى وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها والموارد اللازمة للقيام بذلك".

وأضاف: "بصفته دبلوماسيا ووسيطا ماهرا، فقد لعب دورا رئيسيا في قيادة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والشركاء والتفاوض على حلول لبعض الأزمات الأكثر استعصاء".

ويعتبر جريفيث، وهو مواطن بريطاني، أحد أبرز ممثلي الأمم المتحدة. وبعد بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، لعب أيضا دورا رئيسيا في المفاوضات بين الأطراف المتحاربة بشأن اتفاقية الحبوب، والتي سمحت برفع الحظر المفروض في السابق على الصادرات الغذائية عبر البحر الأسود.


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