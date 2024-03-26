ريتا حرب: الأفلام المصرية القديمة أجرأ بكثير من الحالية

صرحت الفنانة اللبنانية ريتا حرب برأيها حول المشاهد الجريئة في الأفلام.
وعبرت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، عن رفضها المشاركة في أي مشهد جريء يستخدم لمجرد الإثارة دون مبرر درامي.
وقالت إن المشهد الجريء يجب أن يعبر عن الحب الحقيقي بين الشخصيات، وليس مجرد لقطات مفتعلة، لافتة أن المشاهد الجريئة عادة ما يكون متفقا عليها مسبقا مع طاقم العمل ضمن السياق الفني للعمل.
وتابعت: «من غير المعقول ألعب دور أنا وشخص لزوجين وبحبه كثير وبغار عليه كثير ويغار عليَ وما يكون مثلا في عبطة أو بوسة ولو خفيفة؛ لأن المشاهد لازم يحس أنهم بيحبوا بعض».
وأشارت إلى أن الأفلام المصرية القديمة كانت أكثر جرأة من الأفلام الحالية وكذلك من الأفلام اللبنانية في الماضي، قائلة:«أنا تربيت على الفن المصري، والأفلام القديمة كانت أجرأ من الآن بكثير كان في جرأة ونحن في لبنان كنا نقول قد إيه جريئين في مصر».
وأوضحت أن الجرأة في الفن تختلف حسب نوع العمل وجهة الإنتاج والتسويق، قائلة إن الفنانة قد تكون جريئة، لكن المنتج قد لا يشاركها نفس الجرأة.