ريتا حرب: الأفلام المصرية القديمة أجرأ بكثير من الحالية

صرحت الفنانة اللبنانية ريتا حرب برأيها حول المشاهد الجريئة في الأفلام‎.‎

وعبرت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» ‏مساء الثلاثاء، عن رفضها المشاركة في أي مشهد جريء يستخدم لمجرد الإثارة دون مبرر درامي‎.‎

وقالت إن المشهد الجريء يجب أن يعبر عن الحب الحقيقي بين الشخصيات، وليس مجرد لقطات مفتعلة، لافتة أن ‏المشاهد الجريئة عادة ما يكون متفقا عليها مسبقا مع طاقم العمل ضمن السياق الفني للعمل.‏

وتابعت: «من غير المعقول ألعب دور أنا وشخص لزوجين وبحبه كثير وبغار عليه كثير ويغار عليَ وما يكون ‏مثلا في عبطة أو بوسة ولو خفيفة؛ لأن المشاهد لازم يحس أنهم بيحبوا بعض». ‏

وأشارت إلى أن الأفلام المصرية القديمة كانت أكثر جرأة من الأفلام الحالية وكذلك من الأفلام اللبنانية في ‏الماضي، قائلة:«أنا تربيت على الفن المصري، والأفلام القديمة كانت أجرأ من الآن بكثير كان في جرأة ونحن في ‏لبنان كنا نقول قد إيه جريئين في مصر».‏

وأوضحت أن الجرأة في الفن تختلف حسب نوع العمل وجهة الإنتاج والتسويق، قائلة إن الفنانة قد تكون جريئة، ‏لكن المنتج قد لا يشاركها نفس الجرأة‎.‎