الصين تصدر حكما بالسجن 3 أعوام بحق ناشر يقيم في تايوان لاتهامه بالتحريض على الانفصال

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قال متحدث حكومي صيني، اليوم الأربعاء، إنه تم صدور حكم بحبس رئيس تحرير دار نشر تايوانية لمدة ثلاثة أعوام، عقب أن أدانته محكمة صينية بتهمة التحريض على العنف.

وأثارت القضية مخاوف بشأن مخاطر نشر كتب تنتثد للحكومة الصينية والنظام، حتى من خارج البر الرئيسي الصيني.

وذكرت وسائل الإعلام التايوانية، أن لي ياني مواطن صيني يعيش في تايوان.

وقد تم احتجازه منذ عامين خلال زيارة إلى الصين، وذكرت وسائل الإعلام التايوانية الأسبوع الماضي أنه خضع للمحاكمة وأصدرت محكمة في شنغهاي حكما بشأنه دون تقديم تفاصيل.

وقال تشين بينهوا المتحدث باسم مكتب الشئون التايوانية في الصين خلال مؤتمر صحفي بشأن المسائل ذات الصلة بتايوان، إنه تم تغريم رئيس التحرير 50 ألف يوان (6900 دولار) بالإضافة إلى السجن لمدة 3 أعوام.

وأضاف أن "لي" اعترف بارتكاب ما نسب إليه، ولم يطعن على الحكم.