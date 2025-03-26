السكة الحديد: تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة، علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك، تيسيرا على الركاب خلال موسم العيد.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تفاصيل القطارات المخصوصة هي:

أولا: يوم الخميس 27 مارس الجاري:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نجع حمادي ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 مساءا ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالي.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 مساءا ويصل أسيوط الساعة 03:35 صباحا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) ليقوم من أسوان الساعة 19:40 مساءا ويصل أسيوط الساعة 02:40 صباح اليوم التالي

ثانيا: يوم الجمعة 28 مارس الجاري:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نجع حمادي / أسيوط ) حيث يقوم من نجع حمادي الساعة 01:10 صباحا ويصل أسيوط الساعة 03:30 صباحا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) ليقوم من طنطا الساعة 11:25 صباحا ويصل القاهرة الساعة 12:30 ظهرا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 عصرا ويصل القاهرة الساعة 17:20 مساءا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 عصرا ويصل القاهرة الساعة 18:00 مساءا.

ثالثا: يوم الثلاثاء 1 إبريل القادم:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 صباحا ويصل طنطا الساعة 09:55 صباحا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الإسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 ظهرا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 صباحا ويصل المنصورة الساعة 11:40 صباحا.

رابعا: يوم الأربعاء 2 إبريل القادم:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) ليقوم يقوم من أسيوط الساعة 05:40 صباحا ويصل القاهرة الساعة 10:05 صباحا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) يقوم من أسيوط الساعة 04:10 صباحا ويصل القاهرة الساعة 08:35 صباحا.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) يقوم من أسيوط الساعة 06:00 صباحا ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه يترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 مارس الجاري فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف ( أسوان / القاهرة ) يوم 28 مارس الجاري فقط.