شهداء وجرحى برفح الفلسطينية في غارات إسرائيلية متجددة

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واصلت طائرات الاحتلال قصفها اليوم الأربعاء، لمناطق متفرقة في قطاع غزة؛ مخلفة أعداد إضافية من الشهداء والجرحى.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، ارتقى ثلاثة شهداء بمدينة رفح الفلسطينية، إثر عدة غارات استهدفت أحياء المدينة المختلفة.

واستشهدت المواطنة إيمان محمد عدوان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال رفح.

كما استشهد المواطن عمر رسمي حماد 36 عامًا، برصاص الاحتلال بمنطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وقصف الاحتلال سيارة مدنية في حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن شهيد واثنين من الجرحى.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا و124 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 830 شهيدًا و1787 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و183شهيدًا، و113 ألفًا و828 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.