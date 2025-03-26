الهلال الأحمر بشمال سيناء ينظم مأدبة إفطار جماعي في العريش

نظم فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، مأدبة إفطار جماعية في مقره بمدينة العريش.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحفل تم بحضور قيادات مديريات تنفيذية، ورؤساء المجالس القومية بالمحافظة والقيادات الشعبية وقيادات المجتمع المدني.

وأضاف "زايد"، أن الاحتفال شمل عدة فعاليات منها إنشاد ديني وكلمات مناسبة، وتكريم عدد من متطوعي الهلال الأحمر بشمال سيناء الذين يواصلون العطاء في مواقعهم المختلفة سواء في رفح والعريش والشيخ زويد وفي المخازن اللوجستية، ومعظمهم ممن حققوا معدلات ساعات تطوع مرتفعة في الظروف كافة.

وأشار إلى أن الدعم التام من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لجهود الهلال الأحمر المصري خاصة خلال أزمة قطاع غزة.