جماهير تشيلسي تطالب بالتحقيق مع أحد ملاك النادي بشأن إدارة منصة غير قانونية لبيع التذاكر

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طالب جماهير فريق تشيلسي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتحقيق في علاقة تود بويلي، أحد ملاك النادي اللندني بمنصة إلكترونية تبيع تذاكر المباريات بأرقام أعلى كثيرا من سعرها الرسمي.

ويتواجد بويلي ضمن مجلس إدارة شركة "فيفيد سيتس"، التي وصفتها رابطة الدوري بأنها منصة إلكترونية غير مرخصة لبيع التذاكر، وطالبت الجماهير بتوخي الحذر عند استخدامها.

ونشرت رابطة مشجعي تشيلسي رسالة مفتوحة إلى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة، وشددت على أنه حان الوقت لاتخاذ خطوة والتحقيق في الأمر.

وقالت الرابطة في بيانها "تواصل هذه الشركة عرض تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وأكدنا مرارا وتكرارا أن استمرار علاقة (بويلي) بهذه الشركة يمثل انتهاكا واضحا وتضاربا في المصالح".

وأضاف "هذا لا يعرقل مساعي نادي تشيلسي ورابطة الدوري الإنجليزي والشرطة في مكافحة التلاعب بأسعار التذاكر فقط، بل أن هذا الموقع الإلكتروني يخالف سياسة بيع التذاكر الخاصة بنادي تشيلسي، وتم تصنيفه على أنه منصة غير مصرح به لبيع التذاكر".

وقد اشترى الأمريكي بويلي وشركته كليرليك كابيتال أسهم نادي تشيلسي بقيمة 5ر2 مليار دولار في 2022، ويشارك أيضا في ملكية فريق لوس أنجليس دودجرز.

وتبيع الشركة محل النزاع تذاكر الأحداث الرياضية والترفيهية، وكذلك تذاكر مباريات فريق تشيلسي في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية المُقبلة في الولايات المتحدة.

وطرحت الشركة تذكرة مباراة تشيلسي القادمة على أرضه ضد إيبسويتش تاون، المهدد بالهبوط بسعر قيمته 990 جنيها إسترليني (1275 دولار )، بينما تجاوز سعر تذكرة الفريق لمباراته أمام ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في 3 مايو/آيار المقبل حاجز الـ 3 آلاف جنيه إسترليني (3800 دولار أمريكي).

في المقابل، يبلغ أعلى سعر تذكرة لمباريات تشيلسي على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي 80 جنيها إسترليني (103 دولار).

وحذرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الجماهير من شراء التذاكر من جهات غير مرخصة.

وتشدد الرابطة في لائحتها على أن من يخاطر بشراء تذاكر من جهات غير مرخصة مثل موقع إلكتروني أو سوق إلكتروني أو بائع للتذاكر خارج الملعب، فإنه سيكون مهددا بعدم حضور المباراة وخسارة المبلغ المدفوع.

كما يؤكد نادي تشيلسي أن عمليات بيع التذاكر من جهات غير مرخصة يمثل مشكلة متزايدة، ويطالب جماهيره بالإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالتذاكر.

ويؤكد تشيلسي عبر موقعه الإلكتروني أنه من غير القانوني بيع أو عرض بيع تذاكر مباريات الفريق دون الحصول على ترخيص من النادي.