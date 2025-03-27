رد المخرج مجدي الهواري، على تصريحات المخرج عمرو سلامة، التي وصف فيها الفنان الراحل إسماعيل ياسين بأنه «أسوأ ممثل في تاريخ السينما المصرية»، متسائلا: «مين عمرو سلامة بس؟ بيحكم بأمارة إيه!».

وعلق خلال حواره ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على اعتذار «سلامة» عن تصريحاته، قائلا: «طالما اعتذر كأنه لم يكن، لكن لو مكنش اعتذر، فيه كبار في الشغلانة دي لازم كان يردوا عليه، ومن الذكاء إنه يعتذر».

وأكد أن «إسماعيل ياسين أسطورة لا تقبل المساس»، معتبرًا أن البعض يلجأ لانتقاد رموز الفن الراحلين بهدف تصدر «التريند»، مستدركا: «لكن أعتقد الأستاذ يسري نصر الله لا محتاج تريند»، موضحا أن ليس كل من يهاجم يقصد التريند.

واستشهد بتصريحات سابقة للمطرب عمرو دياب عن الفنان عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى اعتذاره لاحقا أيضا، مضيفا: «عبد الحليم وأم كلثوم وإسماعيل ياسين أساطير.. ولو مكنش أهله فرجوه على إسماعيل ياسين وهو صغير؛ يبقى ده فاقد الأهلية»، حسب قوله.

ورأى أن هناك دوافع أخرى وراء هذه الانتقادات، قائلا: «بعض المخرجين ملهمش أعمال في رمضان، والغيرة وهو قاعد يتفرج على المخرج فلان وإنه كان ممكن يعمل المشهد ده أحسن، فيقول تصريح علشان يقول أنا هنا، أنا موجود».

وكشف عن ارتباطه الشخصي بأعمال الراحل إسماعيل ياسين حتى اليوم، قائلا: «حتى الآن ساعات أشغل فيلم لإسماعيل ياسين وأنام عليه، تربيت على كدا، مقدرش أقول أنا قديم وأشاهد أفلام أبيض وأسود، الشخص الذي بلا ماضي هو فاقد الأهلية، بالإضافة إلى كونه في الشغلانة ويقول كدا؛ ده جُرم».