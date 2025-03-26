أعلن قائد اللواء الشمالي بفرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استقالته من منصبه، مقرا بإخفاقه "في التصدي للهجوم المفاجئ الذي شنته فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر 2023" (طوفان الأقصى).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة: "أعلن العقيد حاييم كوهين، قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، الذي كان يشغل منصبه في 7 أكتوبر 2023، عن استقالته من الجيش الإسرائيلي".

و"فرقة غزة" المنتشرة على حدود القطاع مقسمة إلى ثلاثة ألوية، الشمالي والأوسط والجنوبي.

وكتب كوهين في خطاب بعث به إلى قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور: "في 7 أكتوبر، لم يتمكن اللواء تحت قيادتي من أداء مهمته في حماية سكان منطقة غلاف غزة عند اندلاع الحرب المفاجئة". وأضاف: "لقد فشلنا في الاختبار".

وتأتي هذه الاستقالة ضمن سلسلة استقالات عسكرية إسرائيلية بعد تقارير عن "تقصير خطير" في التعامل مع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، عن استقالته من منصبه.

وقال في خطاب استقالته: "فشلت في مهمة حياتي للدفاع عن سكان غلاف غزة في السابع من أكتوبر"، بحسب تعبيره.