رئيس وزراء لبنان: النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالتواجد فيها ببلادنا ليس لها قيمة أمنيا أو عسكريا

نواف سلام: التطبيع مع إسرائيل مرفوض من كل اللبنانيين

قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن لا أحد في لبنان يريد التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا أن النقاط التي تتمسك بها لا قيمة لها.

وأكد سلام أن "لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من كل اللبنانيين"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن "النقاط الـ5 التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريًّا ولا أمنيًّا سوى إبقاء ضغطها على لبنان".

وفي 8 أكتوبر2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي، ما خلف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 شهيد و331 جريحا على الأقل، حسب إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.