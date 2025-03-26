الكرملين: الاتصالات مع واشنطن مستمرة بشكل مكثف للغاية وموسكو راضية عن ذلك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في وقف إطلاق النار الذي يحظر شن الهجمات على البنية التحتية للطاقة، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة من الولايات المتحدة خلال 3 أيام من المفاوضات مع المسؤولين الأوكرانيين والروس في العاصمة السعودية.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب مصور مساء أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا اتفقت مع المفاوضين الأمريكيين على أن وقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة يمكن أن يبدأ اليوم، لكنه حذر من أن أي هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية من قبل موسكو ستؤدي إلى "رد قوي".

ووجه زيلينسكي، أمس الثلاثاء، الشكر للولايات المتحدة على جهودها للتوصل إلى الاتفاق، فيما لا تزال هناك تساؤلات حول بعض التفاصيل الرئيسية، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات لا يزال أمرا بعيد المنال.

وفي إشارة واضحة إلى مطالب موسكو، أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ستساعد في استعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لتلك المعاملات".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن الموعد الذي قد تساعد فيه واشنطن موسكو على تحقيق تلك الطموحات، إن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة "مستمرة بشكل مكثف للغاية"، وإن السلطات "راضية عن مدى تطور حوارنا بشكل عملي وبناء وفعال".

وأضاف بيسكوف، أنه قد يتم إحياء مبادرة "حبوب البحر الأسود" لعام 2022 إذا تم تلبية مطالب روسيا بشأن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة.

وتابع أن تلك هي نفس المطالب التي طرحتها روسيا في البداية في صفقة الحبوب ولم يتم الوفاء بها.