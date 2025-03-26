محافظة الدقهلية: حملات مكثفة للتصدي لظاهرة نبش القمامة

قال اللواء طارق مرزوق، محافظة الدقهلية، إنه تم شن حملة موحدة في مدينة المنصورة للتصدي لظاهرة نبش القمامة.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات موحدة لضبط النباشين الذين يستخدمون التروسيكلات في أعمال فرز القمامة العشوائي، ما يتسبب في انتشار المخلفات وتشويه المظهر الحضاري.

وأشرف على الحملات اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمشاركة محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

واستهدفت الحملات عدة مناطق، شملت حي شرق المنصورة، حي غرب المنصورة، ومدينة طلخا.

وأعلن المحافظ أنه أسفرت الحمله عن ضبط 9 تروسكيل وعربة كارو، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد النباشين المضبوطين، مع مصادرة المعدات والتريسكلات المستخدمة في تلك الأعمال غير المشروعة، لضمان الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على نظافة البيئة والصحة العامة.

وأكد المحافظ استمرار هذه الحملات بشكل دوري، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للمدن، وذلك لحين دمج هذا القطاع غير الرسمي ضمن منظومه النظافه الرسمية مع ضرورة توعية ودعوة المواطنين للتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مظاهر غير حضارية تعيق جهود الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.