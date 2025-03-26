رئيس مدينة كوم حمادة يكرم عمال النظافة تقديرا لجهودهم

قام اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة في شوارع المدينة، يرافقه محمد دراز، نائب رئيس المركز، موجهًا بتكثيف جهود رفع المخلفات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين وعمال النظافة.

وأكد قطاطو أن نجاح المنظومة يعتمد على التعاون بين الجهات التنفيذية والمواطنين، مشيرًا إلى أهمية السلوكيات الإيجابية في الحفاظ على نظافة الشوارع ودعم جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.

وفي لفتة طيبة، كرم رئيس المدينة عمال النظافة في أماكن عملهم بشوارع المدينة، مؤكدًا تقديره لجهودهم وإخلاصهم في أداء عملهم رغم كل الظروف والتحديات.

ووجه رئيس المركز والمدينة الشكر لعمال النظافة على جهودهم المتواصلة، قائلًا: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. لكم منا كل التقدير والاحترام أينما كنتم.. حفظكم الله."