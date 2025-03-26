مقتل مراسلة حربية روسية بلغم أرضي أوكراني بالقرب من الحدود

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لقيت إحدى مراسلات القنوات الحكومية الروسية، حتفها في انفجار لغم أرضي أوكراني الذي أسفر أيضا عن إصابة زميلها المصور، بحسب القناة.

ولم يتم الكشف عن الموقع المحدد لوفاة المراسلة، ولكن هناك اعتقادا أنه على طول الحدود بين منطقة بيلجورود بجنوب روسيا وأوكرانيا.

وتأتي الحادثة، عقب وفاة مراسلة صحيفة إزفيستيا الروسية واثنين من العاملين لصالح تلفزيون زفيزدا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين.

وقالت مصادر روسية، إنهم قتلوا بقذيفة مدفعية.

وأعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، مقتل أكثر من 12 صحفيا روسيا منذ بداية العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا في فبراير 2022.

وبحسب رابطة الصحافة الأوكرانية، قتل 18 مراسلا أوكرانيا وأجنبيا خلال تغطية الحرب وأودت القنابل أو القصف بحياة عشرة آخرين الذين لم يكونوا يعملن وقت وفاتهم.

كما قتل أكثر من 80 من العاملين في مجال الإعلام الذين يخدمون في الجيش الأوكراني.