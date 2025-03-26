الأمين العام لحلف الناتو يحذر روسيا من مغبة رد فعل مدمر إذا هاجمت بولندا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، روسيا من أن الحلف سيقف دائما إلى جانب بولندا أو أي عضو آخر في الحلف، وأن رد فعله على أي هجوم سيكون "مدمرا".

وتحدث روته، خلال زيارة إلى وارسو عاصمة بولندا، في تصريحات مقتضبة أدلى بها إلى جانب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وقال توسك، إن من المهم الاستعداد لأي نتيجة للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.

وتشعر الدول الأعضاء في حلف الناتو الواقعة على الجناح الشرقي للتحالف، الذي يضم 32 دولة، لا سيما بولندا ودول البلطيق، بقلق بالغ من احتمال انتهاء المحادثات بتسوية تصب في مصلحة روسيا.

وتخشي هذه الدول من أن تسمح مثل هذه النتيجة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعادة بناء قوات بلاده وتهديد دول أخرى في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وقال روته، إنه لا ينبغي لبوتين أو لأي شخص آخر أن يفترض أنه يمكنه تنفيذ ذلك دون عواقب.

وأوضح روته، أنه إذا أخطأ أي شخص في التقدير واعتقد أنه يمكنه تنفيذ هجوم على بولندا أو أي حليف آخر والإفلات من العواقب، فسيواجه القوة الكاملة لهذا التحالف الشرس.. وسيكون ردنا مدمرا.. ويجب أن يكون هذا واضحا تماما لفلاديمير فلاشديميروفيتش بوتين وأي شخص آخر يفكر في مهاجمتنا.