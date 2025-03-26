كشف الفنان خالد سرحان، أن دائرة معارفه في الوسط الفني ضيقة للغاية، قائلا: «أنا مليش أصدقاء أوي في الوسط الفني، قليلين أوي أوي».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «سابع سماء» المذاع عبر شاشة «النهار» أنه يفضل الابتعاد عن الأجواء الاجتماعية للوسط الفني ، متابعا: «أنا ممثل على تليفون، يكلمني المنتج يعرض الدور، لو عجبني آخده ولا أقدم أي تنازلات في الدور... لازم أكون أنا عايز أقدمه».

وحول سبب عدم تفضيله للاختلاط بزملائه في الوسط الفني، قال: «مبحبش، مش عارف.. مش كل واحد فينا بيبين للثاني حقيقته، وكل واحد عنده منطقته الخاصة».

وكشف عن حذر البعض من كشف جوانبه الداخلية للآخرين خوفا من الاستغلال، معقبا: «مش كل واحد بيقول للثاني كل ما في داخله؛ لأن ممكن حد ثاني يستغلها لحاجة غلط أو مشكلة، محدش يعرف النفوس، فأنا بقفل القصة وبكون مرتاح أكثر وأنا قاعد مع ناس بعيدة تمامًا عن مهنتي يشبهوني أكثر».

وأشار إلى أنه ليس من النوع الذي يسهر أو يجلس يوميا في المقاهي مع زملائه من الوسط الفني؛ ولكن يحرص على أن يكون «خالد الذي يظهر خارج الاستديو».

ورأى أن الابتعاد عن زملاء الوسط ليس مثاليا من الناحية المهنية، قائلا: «يمكن ده غلط؛ لأن الاندماج أفضل... لكن أنا مبعرفش أعمل كدا خالص».