 وزير الخارجية وأمين منظمة التحرير الفلسطينية يستعرضان اتصالات مصر وقطر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 26 مارس 2025 1:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية وأمين منظمة التحرير الفلسطينية يستعرضان اتصالات مصر وقطر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة


نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 1:18 م

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٢٥ مارس والسيد/ حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

تناول الاتصال الأوضاع الخطيرة فى قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء التصعيد الإسرائيلي ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني.

واستمع وزير الخارجية خلال الاتصال لعرض شامل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التدهور الشديد فى الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة فى ضوء الممارسات الاسرائيلية غير الإنسانية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.

من جانبه، استعرض الوزير عبد العاطى مجمل الاتصالات التى تجريها مصر بالتعاون مع قطر فى إطار العمل على التوصل إلى تهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق.

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