تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام الجيش الرواندي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجيش الرواندي بإياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضّل الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، إخضاع هذه المجموعة لتدريبات استشفائية، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة المقاولون العرب المرتقبة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الأحد، عقب الفوز على الجيش الرواندي والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.