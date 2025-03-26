الاحتلال ينذر سكان أحياء في غزة بالإخلاء تمهيدا لقصفها

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أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سكان أحياء في مدينة غزة بالإخلاء تمهيدا لقصفها.

وقال متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إلى جميع السكان المتواجدين في أحياء الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، ومنطقة توسعة النفوذ، والرمال الجنوبي، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارات".

وأضاف: "عليكم الانتقال بشكل فوري جنوباً عبر شارع الرشيد إلى جنوب وادي غزة إلى مراكز الإيواء المعروفة"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وزعم أدرعي أن الإنذار جاء إثر إطلاق صواريخ من المنطقة.

وعادة ما تسبق هذه الإنذارات هجمات جوية عنيفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.

والأربعاء أعلنت إسرائيل رصد إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة، وقالت إنها اعترضت أحدهما فيما سقط الآخر بمستوطنة "زيمرات" المحاذية لغزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه في أعقاب الإنذارات التي انطلقت في المنطقة المحاذية لغزة، "تم رصد إطلاق صاروخين اجتازا الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة".