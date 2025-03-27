محافظ الغربية يشهد احتفال ليلة القدر بطنطا

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وذلك في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع، وبحضور العميد أحمد عز، ممثل الأمن الوطني، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وفضيلة الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بأداء صلاتي العشاء والتراويح، بمشاركة جموع المصلين داخل المسجد الأحمدي، ثم تلاها تلاوة قرآنية مباركة للشيخ محمد جلال الغايش، والتي أضفت أجواءً روحانية زادت من الخشوع والتقرب إلى الله.

وألقى الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، مؤكدًا أنها ليلة مباركة تتنزل فيها الرحمات والمغفرة، وتضاعف فيها الحسنات، ويستجيب الله فيها الدعوات، داعيًا جموع المسلمين إلى اغتنام هذه الفرصة العظيمة في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء والاستغفار.

وذكر أن ليلة القدر هي هدية عظيمة من الله لعباده، واختص بها هذه الأمة لتكون سببًا في نيل المغفرة والرحمة والعتق من النار، مستعرضًا بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد عظم شأن هذه الليلة وأهميتها في حياة كل مسلم.

وأكد محافظ الغربية أن ليلة القدر تمثل إحدى أعظم الليالي في العام، فهي ليلة خير من ألف شهر، وفيها يغفر الله الذنوب ويعتق الرقاب من النار، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني عظيمة من الرحمة والتسامح والمغفرة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.

وأشار المحافظ إلى أهمية استلهام قيم العمل والاجتهاد والبذل والعطاء من هذه الليلة العظيمة، داعيًا الجميع إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة، ونشر قيم المحبة والتسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في تنظيم مثل هذه الفعاليات الدينية التي تساهم في تعزيز الوعي الديني ونشر تعاليم الإسلام السمحة.

واختتمت الاحتفالية بأداء الأدعية والتواشيح الدينية التي قدمها الشيخ جمال الباجوري، والتي تفاعل معها الحضور في أجواء مليئة بالسكينة والخشوع، حيث ابتهل الجميع بالدعاء أن يعم الخير والسلام مصر وسائر بلاد المسلمين.

وفي ختام الفعالية، حرص محافظ الغربية على مصافحة المواطنين وتبادل التهاني معهم بهذه المناسبة العطرة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المسؤولين لأبناء الوطن في هذه المناسبات الدينية التي تعزز روح الانتماء والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.